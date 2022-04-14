睽違6年，張國煒有望以雲杉公司法人董事身份重回立榮董事會，並在今天（14日）登場的董事會被推選為董事長，更替未來立榮與星宇合作埋下伏筆，張國煒大動作重返長榮集團引發市場震撼，財經網美胡采蘋在臉書上發文直呼太神奇，比大S、具俊曄復合還難得，此外，胡采蘋也引述一位飛機維修專家的說法，指出張國煒真的非常懂修飛機。

長榮集團創辦人張榮發在2016年以89歲高齡過世後，留下一張四子單獨繼承的遺囑，引爆大房3個兒子與二房獨子張國煒的財產爭奪戰，張國煒也在同年底離開長榮集團，自辦星宇航空。

而在前幾個月的長榮國際主導權的爭奪戰中，張國煒母親李玉美轉而支持張榮發二子張國明、三子張國政陣營，讓弟弟派反撲成功，當時外界就猜測是否有交換條件，沒想到昨晚張國煒就以法人董事身分重返立榮董事會，相隔6年再次重返長榮集團。

堪稱王子復仇記的劇情引發震撼，胡采蘋也在臉書粉絲專頁上發文表示，「天老爺！張！國！煒！竟然有重返長榮的一天，太神奇了，張榮發遺囑就是要把集團給他的呀，真沒想到真的有這一天。」

接著胡采蘋也爆料，「前陣子我還遇到過一個飛機維修專家，他說一開始就是在長榮張國煒親自帶的維修團隊，而且他還說K董真的非常懂修飛機，他非常感謝張國煒。」最後胡采蘋也直呼張國煒重返長榮比大S、具俊曄復合還神奇，並稱自己還在船上，暗示並未賣股。