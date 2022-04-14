投資人消化了炙熱的通膨數據和一籃子喜憂參半的季度業績，周三華爾街股市收盤大漲，標普500指數和道瓊指數均上漲逾1%，那斯達克指數飆升逾2%，對利息敏感的成長股反彈帶來提振。

儘管美國3月生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲11.2%，創下歷來最大年漲幅，但美國公債殖利率持續走跌，受此激勵，科技股雲集的那斯達克指數引領美股主要指數衝高，半導體股表現優於大盤，台積電ADR大漲超過4%。

★主要指數

道瓊指數上漲344.23點或1.01%，收在34,564.59點。

標普500指數上漲49.14點或1.12%，報4,446.59點。

那斯達克指數上漲272.02點或2.03%，為13,643.59點。

費城半導體指數大漲71.85點或2.36%，收在3,119.32點。

★消息

美國勞工部公布，3月生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲11.2%，超出市場預期的年漲10.6%，並創下2010年11月展開這項統計以來的最大年漲幅。3月PPI月漲1.4%，超出市場預期的月漲1.1%，並創下2009年12月以來最大月漲幅。其中，柴油價格大漲20.4%。排除食品與能源價格後，美國3月核心PPI月增1%，超出市場預期的月漲0.5%；年漲9.2%，超出市場預期的年漲8.4%。

市場對財報季的預測轉趨保守，分析師最新預估標普500指數成分股今年第一季獲利年增5.4%，不如年初預估的年增7.5%。

美國10年期公債殖利率一度下挫7.74個基點，報2.6439%。兩年期債息曾大跌13.31個基點，報2.2723%。

紐西蘭央行周三宣布升息50基點，為該央行連續第4次升息，並創下逾20年來最大幅度的升息，此決議超出市場普遍預期的升息25基點。

加拿大央行周三宣布升息50個基點，將基準利率調升至1%，創下22年來最大的升息幅度，亦是第一個升息2碼的G7成員國。該央行並宣布於4月25日啟動量化緊縮（QT）。

周三倫敦布蘭特期油大漲4.14美元或4%，報每桶108.78美元。紐約期油上漲3.65美元或3.6%，收在每桶104.25美元。儘管上周美國原油庫存增幅超出預期，但上海放寬防疫封控，有利於原油需求前景，以及俄羅斯總統普丁稱俄烏和談陷入僵局，加深全球原油供應吃緊的預期。(2-1)