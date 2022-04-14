★分析

Wealthspire Advisors常務董事David Carter表示，債券殖利率可能已經漲過頭，所以今天還在下跌，這對幾乎所有股票都帶來提振，尤其是科技等成長型股票。在談到航空業財報時，Carter表示，需求如此強勁，這真是太好了，但這將推升通膨，迫使聯準會繼續升息，而股市也可能因此走弱，「生意很好，幾乎是好過頭了」。關於聯準會將接連升息50個基點的預期，Carter表示，顯然聯準會官員正在唱著同一個調，更多緊縮政策即將到來，但這大部分都已經被市場反映或已經在預料之中。

Cresset Wealth創始合夥人Jack Ablin表示，我認為市場的反應似乎與昨天對CPI的反應類似。對我來說，PPI漲幅來到11%令人難以置信，但我認為通膨觸頂的說法仍然成立。

Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek表示，我們認為與預期相比，第一季業績可能「還好」，而公司財測將再度負面多於正面，因此我們預期第一季財報的獲利趨勢不會推動股市走高。反之，高通膨、聯準會收緊政策和不斷升高的衰退風險，仍將是影響整體市場報酬及類股輪動的主要因素。

★類股

標普500指數11大類股，僅金融股和公用事業股收黑，分別跌0.08%和0.17%。非必需消費品股上漲2.51%，漲幅最大；其次為科技股漲1.59%。同為成長型的通訊服務股亦上漲1.31%。

受油價持續大漲激勵，能源股漲1.36%。

在道瓊指數成份股方面，摩根大通跌3.2%，跌幅最大。波音漲3.74%，表現最佳。

★重磅股

重量級科技股全面反彈，微軟漲1.97%、蘋果漲1.63%、亞馬遜漲3.15%、Alphabet漲1.71%、特斯拉漲3.59%、Meta漲0.40%、網飛漲1.84%。

主要晶片股走強，在科技股中表現亮眼。輝達漲3.25%、高通漲3.24%、恩智浦漲2.89%、超微漲2.78%、應材漲2.01%、德儀漲1.22%、英特爾漲1.10%、美光漲0.58%。

★焦點股

摩根大通大跌3.2%，收在127.30美元。由該美國最大銀行打頭陣，華爾街股市展開第一季財報發布期，但小摩上季獲利大減42%。花旗、高盛和富國銀行等大銀行將陸續在本周發布業績。

達美航空大漲6.21%，收在41.02美元，帶動美國航空大漲10.6%，西南航空漲7.5%，旅遊平台Expedia漲約4.9%，郵輪公司嘉年華漲5.4%，飯店集團萬豪漲逾7.5%，標普1500航空指數飆漲6.8%。達美航空上季業績表現優於市場預期，並看好在創下歷史高點的需求帶動下，本季可望重拾獲利。

PayPal下跌2.85%，收在105.17美元。美國零售業巨頭沃爾瑪周二宣布已延攬PayPal財務長John Rainey接任財務長職位。

新能源車中概股全面勁揚，小鵬汽車漲逾7%，蔚來漲4.93%，理想汽車漲4.41%。中國國常會宣布將支持新能源車消費。

★台股ADR

台股ADR全面大漲。

台積電ADR漲4.17%，收101.50美元，換算台股價格為590.45元。

聯電ADR漲3.83%，收8.40美元，換算台股價格為48.86元。

日月光ADR漲4.68%，收6.94美元，換算台股價格為100.93元。

中華電信ADR漲1.32%，收44.54美元，換算台股價格為129.55元。(2-2)