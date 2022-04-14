經濟部日前把「礦業法」草案送至行政院，但至今未送至立法院審議，環團表示，礦業法草案仍有不足外，但連行政院版也遲遲不見蹤影，說好的礦業法要何時才能通過呢？

經濟部送出的礦業法草案包括刪除「霸王條款」、強化環境保護，要求業者一次性補辦環評、尊重原住民族權益、落實資訊公開並保障公民參與、加強礦業管理及開採量管制及新增回饋機制。

台灣蠻野心足生態學會專職律師蔡雅瀅表示，此次礦業法草案大體回應到民間團體訴求，但仍未回應民間一直以來定期檢視「礦業權展限要做環評」的訴求，採礦是剷除一整座山且數十年的開發行為，需要定期評估環境風險、社會情境，經濟部應要提出足以說服人民的把關機制。

地球公民基金會花東辦公室主任黃靖庭說，其實在環保署的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中，已明訂一定區位、規模的礦業權展限應辦環評，呼籲應把定期環評的機制放進去礦業法。

反亞泥還我傳統領域自救會總幹事鄭文泉說，現行礦業法或原住民族基本法皆未提及諮商同意是否有「期限」，否則若以礦業開發動輒50年、60年等，恐怕只要這一代人一次性的諮商同意，但未來孫子、曾孫子卻無法否決，呼籲應把諮商同意的期限放進去礦業法中。

環團呼籲，行政院應要在礦業法上回應法院判決及監察院的糾正，補足經濟部版本不足之處，並把礦業權展限把關、有期限的原民諮商同意納入政院版草案中，希望這個會期應夠完成修法，兌現執政黨多次的承諾。