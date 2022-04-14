陸昨新增本土「2999＋26318」 上海「2573＋25146」 09:392022/04/14 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸昨新增本土「2999＋26318」，上海「2573＋25146」。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委今天（14日）通報，昨天（4月13日0—24時）報告新增確診病例3020例。其中境外輸入病例21例；本土病例2999例，其中上海2573例最多，吉林325例居次，廣東47例排第三。 與此同時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者26391例，其中境外輸入73例，本土26318例，當中上海25146例占最多，吉林674例排第二，廣西129例位列第三。 上海疫情反彈 增2.6萬本土病例再創新高 本土確診＋744破紀錄 蔡英文提穩健開放新模式 #國家衛健委 #通報 #確診 #病例 #本土 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南傑太日煙＋4 擴大匡列160人居隔 04:102022/04/14 地方新聞 疫情延燒總統府 國安會15人居隔 04:102022/04/14 政治要聞 上海＋2.6萬例再創高 查處團購哄抬物價 04:102022/04/14 焦點新聞 台大醫憂心 兒童感染死亡數恐飆破百人 04:102022/04/14 生活新聞 校園、老人安養機構及職場傳確診 中市衛生局：疫情嚴峻、做好防疫 09:052022/04/14 生活 靜宜、弘光爆3師生確診 今下午預防性停課大清消 16:542022/04/13 生活 新北宣布：若全國單日本土確診破千 將不再公布足跡 17:552022/04/13 生活 美確診又見上升趨勢 大眾運輸口罩令延至5／3 08:162022/04/14 國際 疫情仍燒 日韓顧經濟放寬防疫 04:102022/04/14 國際大事 地方鬆綁 官媒：堅持清零 04:102022/04/14 全球財經 輕症居家配套別再拖 04:102022/04/14 時論廣場 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。