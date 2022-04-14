大陸國家衛健委今天（14日）通報，昨天（4月13日0—24時）報告新增確診病例3020例。其中境外輸入病例21例；本土病例2999例，其中上海2573例最多，吉林325例居次，廣東47例排第三。

與此同時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者26391例，其中境外輸入73例，本土26318例，當中上海25146例占最多，吉林674例排第二，廣西129例位列第三。