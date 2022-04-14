當你在馬路上行駛時，突然發現前方車輛車牌是用紙板作成，上面印著「臨R100＊＊」之類字樣，你是否會懷疑「這是真的車牌嗎？」

事實上，在汽車未領有正式號牌前，確實有5種情況可以使用紙製車牌。交通部公路總局嘉義區監理所新營監理站表示，要駛往海關驗關繳稅時；要駛往公路監理機關接受新領牌照前檢驗；買賣試車時；因出售或進口而由甲地駛往乙地時；已領牌車輛辦理復駛前的臨時檢驗車輛，這些時候都應該請領臨時車牌才能夠在馬路上行駛。

至於「臨時牌照」的樣式，新營監理站表示，第1個字是中文的「臨」，第2個字是英文字母，後面是5個數字，下方還有使用的起訖時期。

新營監理站說，應在臨時牌照申請的起迄時間內使用車輛，並將「臨時號牌」黏貼於車輛懸掛號牌的位置，以供識別之用，並於使用期滿後於3日內繳回以免受罰。

新營監理站特別提醒「臨時號牌繳回」的新規定，自今年5月1日起，臨時牌照遺失者辦理繳回時，應先向警察機關申報「臨時號牌遺失」，並取得報案證明後，再至公路監理機關辦臨時牌照繳回登記。