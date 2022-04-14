歐洲股市周三基本上沒有變化。投資人在歐洲央行(ECB)會議召開前夕消化了黯淡的通膨資料，以及即將到來的財報季；同時大宗商品相關板塊因供應擔憂而上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.13點或0.03%，表現幾近持平，來到456.78點。零售股和房地產股等防禦性板塊下滑在0.2%至0.6%之間，石油股和礦業股上漲。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，當投資人看到高升的通膨數據時，他們會考慮把資金放入礦業股等在通膨環境下興盛發展的公司。

莫斯科官方表示，與烏克蘭的和平談判來到了死路，加升了市場對供應的擔憂，讓原油價格延續了上漲勢頭。

ECB即將在周四召開政策會議。根據ECB資料，歐元區長期通膨預期上升到2.40%之上，創近10年新高，遠高於ECB目標的2%。

券商XM首席投資分析師Raffi Boyadjian說，歐股缺乏方向性，ECB會議的召開會為股市未來幾周的走向定下基調。ECB將決定是否提出升息時間表，但是即使採取比預期更為鷹派的立場，ECB應該也不會發出與美聯準會相提並論的(鷹派)措辭。預計ECB不會提出重大的政策行動。

歐股基準指數已經收復了三月的大幅跌勢，而在第一季財報季之前，一直在窄幅區間交易。

英國最大零售商特易購(Tesco)跌2.0%；該公司警告，由於通膨上升，今年獲利將下滑。

根據Refinitiv最新數據，歐股成分股的歐企第一季獲利將成長25.1%，高於四月初預估的20.8%，和今年初預估的15%。

法國電力公司(EDF)漲2.4%；新聞報導稱，法國政府正考慮重組該負債累累的公司，包括全面國有化或是出售其再生能源業務。

義大利電信(TIM)升3.0%；報導指出，法國電信集團可能有興趣收購義大利電信的國內消費者業務。