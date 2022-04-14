馬光-KY(4139)與中國大陸華晟基金管理(深圳)有限公司簽訂合作協議，於中新廣州知識城共同打造亞太健康產業基地，華晟基金並提供10年將近1億人民幣的醫療教育培訓訂單；此外，馬光新加坡連鎖中醫診所及天津馬光社區醫療門診部持續擴展據點，今年兩地合計加開10個據點，可望為今年增加2成營收。

馬光表示，中新廣州知識城是中新政府跨國合作標誌性項目，是新加坡以及廣東省政府共同倡導創立的廣東省經濟轉型的樣板，和廣東省戰略發展新平臺，規畫占地約178平方公里，人口超60萬，預計打造一座經濟、人文與生態高度和諧及可持續發展的城市，未來的10年，知識城將成為一座為60萬人提供生活、工作、學習、休閒的城市。

馬光透過100％子公司新加坡國際管理學院與華晟基金簽訂合作協議，協議中約定於中新廣州知識城共同打造建立智慧醫療產業基地，華晟基金總計投資12億人民幣，未來將成立醫療管理培訓、AI+數位醫療中心。

華晟基金希望借助馬光經驗深入智慧醫療領域，進而提出10年1億人民幣的醫療培訓合約；華晟基金將與新加坡國際管理學院共同成立合資公司，由新加坡國際管理學院控股及負責營運，所有需要的硬體投資皆由華晟基金支出。

此筆10年1億人民幣讓新加坡國際管理學院每年產生一定的獲利，並藉此擁有更多資源開發教育培訓業務，預期未來醫療教育培訓能逐年成長。

此外，廣州市政府兩度參訪天津馬光社區醫療門診部，參訪後即積極邀請馬光共同加入中新廣州知識城開發案，打造以中西醫結合為特點的智慧型社區醫療連鎖管理平臺，並給予多項政策優惠，推動馬光至廣州設立社區醫療門診部；馬光將以天津馬光經驗，除實體門診部提供醫療服務外，將透過互聯網醫療提供智慧線上看診，並利用物聯網、大數據、雲端運算等資訊技術，充分整合各級衛生資訊資源，進而實現智慧醫療。此為馬光在中國天津深耕多年後，首次規畫跨城市擴展，預計在眾多資源的支持下，馬光在廣州的社區醫療門診部版圖能有更突破性的成長。

除中新廣州知識城的擴展外，新加坡連鎖中醫診所及天津馬光社區醫療門診部亦積極擴展據點，新加坡於2022年度預計增加6間中醫婦幼及骨傷專科，新加醫療坡診所將達34間，天津馬光也規畫增設4間中西醫社區醫療門診部，天津馬光據點將拓展至18家，屆時，馬光集團合計超過有52間連鎖社區醫療，馬光持續累積能量，營收、獲利成長可期。