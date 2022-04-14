一名胡姓男子因受女友人委託開導就讀大學感情受創的女兒，竟趁著雙方約吃早餐時，猛伸鹹豬手摸女大生胸部及下體，事後因女大生感冒體虛，又假藉讓她在房間休息為由，強壓她上床企圖性侵，事後胡男還稱「我喜歡你，想佔有你」，但女方向母親告知後怒提告，胡男一審遭判2年2月，卻對女方表示自己沒錢和解，女方事後又告民事求償，法官判胡應賠償30萬元，仍可上訴。

根據判決書，胡姓男子與女大生母親為朋友，但女方母親因不在國內，就委請胡男開導剛與男友分手而心情不佳之的女兒，胡男於是約女大生見面吃早餐，但竟然趁女大生傾訴感情困擾時，用右手碰觸她胸部，一開始女大生誤認胡男是不小心而不以為意，未料胡男又接續以撫摸大腿內側及下體，女大生驚覺有異，乃以手揮開。

但胡男意圖不軌，以早餐店人多吵雜，需另找他處開導為由載女大生離開，但女方因感冒身體不適，胡男竟又帶著女方買藥，並假借休息名義前往一名女友住處，一進入屋內，就強吻女方，即使遭推開，仍將女方撲倒在床。

胡男見無法得逞，於是假裝好心說「感冒吃完藥好好休息，不會再弄妳」，等女方躺回床上，竟又復強行將她壓制在床，脫去女方衣褲想要性侵，但遭到強力抵抗未得逞，於是就向女方表示：「所以你不想跟我做愛？」，女方回：「我不想」，這時胡男才又說：「對不起，但是我喜歡你，想佔有你」，接著載女方回家，女方事後向母親友人哭訴，經母親友人轉告後，接著由母親友人陪同向警方報案。

法官審理後認定，胡男為逞私慾，毫不尊重女方身體自主及心理感受，犯後還飾詞狡辯，造成女子內心創傷，也未與女方調解賠償，依性騷擾罪、強制性交未遂罪等，各判胡有期徒刑4月、1年10月確定。

事後女大生又提起民事損害賠償，主張胡男侵害她身體、貞操權，造成內心極大創傷，也罹患創傷後壓力症候群，因此求償60萬元，法院審酌判處胡應給付對方30萬元。