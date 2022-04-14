美國之音報導，美國財政部長葉倫當地時間13日指出，那些對俄羅斯入侵烏克蘭的行為不進行譴責，並試圖從中撈取好處的國家是缺乏遠見的，如果它們破壞西方對俄羅斯的制裁，它們就要為此承擔後果。

葉倫在為華府智庫大西洋理事會主辦的一次會議準備的發言稿中發出警告，美國及其合作夥伴針對莫斯科和俄羅斯總統普丁實施了全面制裁，任何破壞制裁的行為，美國和西方盟友都「不會無動於衷」。

葉倫說，俄烏戰爭改變了世界經濟前景，拜登行政當局作出堅定承諾，一定要讓俄羅斯對自己犯下「令人恐怖的行為」承擔責任。葉倫表示，俄羅斯入侵烏克蘭促使許多國家和企業採取共同的立場，切斷了它們與莫斯科的關係，這將有助於全世界對其它「前所未有的全球挑戰」作出共同應對。」

接著，葉倫話鋒一轉，痛批還有一些國家一直在做「騎牆派」，「它們或許是看到保持與俄羅斯的關係有利可圖而填補其他國家留下的空白」，但葉倫並沒有點具體國家的名字。

報導稱，但這類國家中最突出的毫無疑問就是中國。中國在俄烏戰爭爆發後拒絕譴責普丁，不僅公開反對西方的制裁，而且還繼續與俄羅斯保持經貿關係。據中國海關13日公佈的數據顯示，中國與俄羅斯的雙邊貿易上個月比去年同期增長了12％。因受俄羅斯入侵烏克蘭時間的影響，3月份的同比增速雖然略低於2月份，但中俄雙邊貿易增速依然遠超中國的總體對外進出口貿易增長率。

葉倫說：「這類動機是短視的。我們的國際秩序，無論是和平安全還是經濟繁榮，都面臨著危險。」她特別強調，「我們必須明白，團結聯盟......不會對破壞我們已經採取的制裁措施的行動無動於衷」。就在葉倫講話的前幾天，美國總統拜登警告印度，擴大購買俄羅斯原油不符合印度的利益，這可能會妨礙美國的戰爭應對。

華盛頓及其盟友試圖向中國、印度等「砌牆」國家施加壓力，促使它們採取明確立場，反對俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯把這場侵略烏克蘭的戰爭稱作是「特別軍事行動」。

葉倫說，拜登通過多邊方法成功推動G7工業七國集團對俄羅斯實施制裁，這大大增加俄羅斯為這場戰爭付出的代價。七國集團還明確表示，它們支持基於規則的維護安全與繁榮的世界秩序。

在談到拜登提出的將俄羅斯踢出G7問題的時候，葉倫表示，「某些人認為現在還不是放手大幹的恰當時機」，但是，葉倫說：「儘管如此，我仍然認為，現在是努力解決我們實時目睹的國際金融體系中存在的漏洞的時候了。」

美國官員建議，對國際貨幣基金組織、世界銀行和戰後建立的國際金融結構進行改革。葉倫表示：「我們不應該等待新常態的自然發生。我們應當今天就開始塑造一個更加美好的未來。」