捷報！聯創達旗下家用咖啡烘豆機BeanBon（BeanBon Home Coffee Roaster) 榮獲2022年iF設計獎。

聯創達為一群喜愛咖啡的台灣電子產業退休老將所創立的科技應用解決方案新創公司。

BeanBon歷時二年多打造完成，是聯創達的第一個家用咖啡烘豆機。2020年陸續登上台灣及美國集資平台，當年出貨超過1,500餘台，行銷到全球40多個國家的佳績。目標是讓所有咖啡愛好者都可以輕鬆在家享受烘豆的樂趣，隨時品嚐咖啡的新鮮及百變風味。

iF國際設計論壇有限公司 (iF Design) 每年舉辦iF設計獎，為德國歷史最悠久的獨立設計機構。

透過經由國際專家所組成的iF獨立評委會專業的審核，BeanBon榮獲132位評委的青睞，iF設計獎評選過程緊湊且競爭激烈。

今年共有來自全球57個國家與地區，近1,1000件的參賽作品參與競逐，BeanBon憑藉卓越設計與創新獲得素有設計屆奧斯卡獎之稱的 iF此代表優良設計品質的獎章，獲獎可說是實至名歸。

BeanBon將烘豆機複雜的部件，整合進流線型外觀，既貼近現代生活環境設計，又易於整理清潔。開發過程邀請到WCRC(世界烘豆冠軍盃)台灣冠軍華明璿先生作為顧問提供建議。透過BeanBon提供的App，使用者能自行創造並分享烘豆曲線給其他咖啡同好。消費者將擁有在家烘豆的全新體驗，BeanBon的設計與行銷，已將自家烘豆帶向更高一層境界。