由南韓限定女團IZ*ONE出身的17歲女偶像張員瑛，因擁有甜美臉蛋與173公分的高挑身材而大受歡迎，甚至還被譽為「新一代最強神顏」。而自從IZ*ONE解散後，她便加入全新女團IVE再次出道發行新專輯，團體也創下亮眼成績，近期他們上節目公開宿舍生活，張員瑛卻因為吃相遭到網友熱議。

南韓綜藝節目《全知干預視角》到女團IVE的宿舍拍攝，成員們在客廳吃著水果，討論接下來要做什麼，氛圍很融洽，鏡頭拍攝到張員瑛吃水果的樣子，只見她兩隻手拿著草莓，輕輕的咬了一口慢慢咀嚼，嘟著嘴巴的樣子很像一隻可愛的小倉鼠，主持人柳炳宰更是在節目中模仿她，場面十分詼諧，另一位主持人宋恩伊則說：「吃草莓用兩隻手的話太犯規了」，讓張員瑛害羞解釋是因為草莓太大了。

節目一播出，立刻引起許多粉絲誇讚：「她好可愛」、「像小動物一樣」、「超級無敵可愛」，不料卻也有網友抨擊她的舉動都像刻意營造出來的，「是真的蠻浮誇」、「如果我也這樣吃，我老公應該會翻白眼」、「她真的有種做作的感覺」、「她是蠻在意鏡頭的沒錯」

양손으로 딸기먹는 장원영 실화임???? 진짜 애기토끼아니야 pic.twitter.com/jEIJvw9mbj — 체리씨 (@_Cherish10) April 9, 2022

（來源／엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）

除此之外節目還拍到她早晨起來做運動的畫面，擁有107公分長腿的她，穿著粉色的緊身運動褲在瑜珈墊做運動維持身材，卻被發現張員瑛雙腳打開時，竟然比瑜珈墊還長，為此張員瑛曾經還把自己的腿修圖修短，讓畫面看起來更協調。