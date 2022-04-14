錢文雄家屬週三透過微信朋友圈發出訃告。（圖／取自網路）

上海疫情嚴峻，基層防疫壓力沉重。上海防疫衛生部門官員疑似因為不堪負荷，在辦公室自縊身亡。儘管官方暫未說明，但從另一則闢謠消息已側面證實。

綜合港媒《明報》、東網等報導，上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄的家屬週三（13日）透過錢的微信朋友圈發出訃告，稱他週二下午1時19分離世，疫情期間一切將會從簡，又指家屬目前悲痛不已，無法接待。

此前有消息稱，錢文雄學醫出身，聰明能幹，頂客家庭（DINK，指雙薪無子女夫妻），「愛人患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡。也算是疫情次生悲劇，痛惜」疑似因為防疫工作沉重，加上妻子罹癌，或因而選擇輕生。

錢文雄過世消息尚未獲得官方正式回應。然而，網路另傳出錢文雄妻子也輕生的消息，則遭到上海警方駁斥：「一則關於上海市虹口區衛健幹部錢文雄逝世後，其子妻自盡的消息為謠言」闢謠同時側面證實錢文雄去世消息。

目前，微博上「＃上海虹口區衛健委信息中心主任陳文雄自盡＃」一話題遭到封鎖、無法正常顯示，「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」。僅可見上海警方闢謠的話題。

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