衛福部長陳時中昨接受民眾黨立委蔡壁如質詢時認為，新冠肺炎確診數確有上升的趨勢，並且可能到6月時才會見到確診數的高峰。對此，蔡壁如直言，現在已經到了疫情下半場，蔡政府也將後續防疫目標定調為「重症求清零、有效管控輕症」，因此政府應確實說明防疫政策的路徑，公開疫苗防疫數據，研擬共存策略。

蔡壁如昨指出，目前這波疫情的發展，還尚未看到趨緩、見頂的跡象。她昨質詢時，陳時中不但認同確診數上升的趨勢，並且說可能到6月時才會見到確診數的高峰。

蔡壁如稱，日前衛福部薛瑞元次長表示，目前暫不考慮第4劑，那麼什麼時候會開始考慮施打第4劑？除了第3劑施打率，是否參考施打間隔時間、身分別等？她認為，政府應確實說明防疫政策的路徑，就像她一直關心的「2050淨零碳排路徑」，說清楚「什麼時候」、「做什麼」、「目標為何」，讓社會大眾有所準備。

回到應對疫情的準備，蔡壁如說，近期政府為了鼓勵民眾施打疫苗，推出各種獎勵措施；除了利誘，政府也應向民眾充分宣傳施打疫苗的成效，例如施打1劑、2劑、3劑疫苗後，確診、重症、死亡的機率分別為何？

蔡壁如強調，因為「政策最重要的是溝通」，她相信政府手上一定有足夠統計資料，應該整理後公開，讓民眾了解接種不同劑次疫苗的效益；另一方面，有了這些施打不同劑次疫苗染疫風險差距的資料後，也有利於後續防疫政策的規劃。

針對疫情的發展，蔡壁如說，現在已經到了疫情下半場，蔡政府也將後續防疫目標定調為「重症求清零、有效管控輕症」。從流感化的觀點來看，民眾得到流感，只要休息並服用克流感，完成5天療程後便可以回歸正常生活；政府陸續採購的輝瑞默沙東口服藥，療程也都是5天。那麼未來是否在明定適應症、使用時間點、劑量等標準後，也以與流感類似、休息加上口服藥的方式來面對新冠肺炎呢？這部分她希望衛福部能納入後續規劃。

蔡壁如認為，防疫政策要立基於科學，而政府手上有的科學數據，應該充分公開、與民眾溝通，政府要說明防疫政策路徑，公開疫苗防疫數據，研擬共存策略。