桃園大園1200戶停電 當地小學改教室外閱讀 10:072022/04/14 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區14日近7點多突然大停電。（圖取自google map／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區14日近7點多突然大停電，台電指出，大園區停電低壓約1200戶、高壓1戶，低壓已於9點27分全部復電，高壓1戶則於9點44分復電，停電原因仍待查。 大園區陳康國小也在停電範圍內，校長許志賢表示，停電當下緊急應變，先將學生安排在教室外閱讀，稍早也已經復電，學生皆返回教室內上課。 專家傳真－人才與經驗 穩供電的基石 楠梓產業園區今通過環評 環團：台積電應成為綠電領頭羊 #停電 #復電 #1200 #大園區 #低壓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又停電！高雄今午500戶嘸電用 搶修還剩33戶未復電 13:542022/04/07 生活 雙北戰中央／左嗆陳時中、右槓蘇貞昌！柯文哲聲量創近一個月新高 09:352022/04/07 政治 《半導體》台積電高雄廠區環評通過 預計6月動工 15:392022/04/12 財經 雲林增2確診 虎尾揚子中學全校1200名師生將PCR 15:562022/04/07 生活 台積電高雄建廠用地通過環評 目標6月同步建廠 19:172022/04/12 財經 金旻載遇停電衝出浴室 濕身撲倒朴圭瑛超害羞 22:112022/04/12 娛樂 台積電來了！楠梓產業園區設置計畫環評通過 12:072022/04/12 生活 停電賠償過低 朝野挺適用消保法 04:102022/04/05 財經焦點 房市亮點－台中房市 水湳地價高漲 豪宅喊上8字頭 04:102022/04/09 產業．科技 2天停2次！高雄6768戶無電可用 網用3字幫王美花解圍全場笑翻 21:232022/04/08 生活 又停電！高雄市區晚間逾6千戶摸黑 台電緊急說明 20:232022/04/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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