桃園市大園區14日近7點多突然大停電，台電指出，大園區停電低壓約1200戶、高壓1戶，低壓已於9點27分全部復電，高壓1戶則於9點44分復電，停電原因仍待查。

大園區陳康國小也在停電範圍內，校長許志賢表示，停電當下緊急應變，先將學生安排在教室外閱讀，稍早也已經復電，學生皆返回教室內上課。