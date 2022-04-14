儘管日本央行一直強調日圓貶值的好處，不過，根據路透社查訪，超過75%的日企表示，日圓超貶下已威脅到己身營運，甚至有近半數也預估，將嚴重影響到獲利表現。

路透社指稱，大部分日企目前都忙於想辦法解決，因日圓疲弱導致生產成本大增，以及消費需求大減的問題。13日，日元兌美元匯價一度貶至20年來新低，貶破126的價位。14日早盤，日圓小升至125.54左右。

雖然日圓走弱，對出口為導向的日本傳統上來說有利，但現在日企更擔心的是買來的能源以及原物料愈來愈貴，尤其是2月底的俄烏戰事，更是助長這些生產成本大增的氣焰。

再者，過去幾十年以來，日企紛紛出走至國外設廠，此舉讓日圓貶值的價值性也不若以前。一家陶瓷製造日商認為，日幣走軟的負面影響，就是製造花費變大，資本支出更加謹慎，以及民眾消費縮手。

路透社指出，有45%日企覺得，日圓在120的價位剛好，貶破的話就會對營運有影響。同時，有31%認為，125價位是痛苦的分水嶺。其中，食品加工業者對日圓匯價最為敏感，73%接受價位在120附近。再來是零售業，64%表示120還可以忍受。

日幣走弱總的來說，48%日企認為會左右獲利，36%覺得會有一定程度的影響性，至於還有12%表示，衝擊會相當大。不過，也有約23%指出可增加獲利，還有30%則是無所謂。

另外，路透社這份調查中，有近60%的日企還認為，日本政府應盡快重啟核電廠，來應對進口能源成本飆升現況。雖然日圓走貶也是造成這些燃料費用大漲原因之一，不過，日企基於成本考量，也顧不了全面重啟核電會不會對環境造成更多汙染。

3月份，日本經濟新聞(Nikkei)曾做了一項民調，53%認為當地政府應該重啟核電廠。相較之下，2021年9月相同調查中，只有44%同意。同時，路透社的查訪中，有高達57%日企是雙手贊同的，因為目前製造成本實在太高，

經過10年前311東日本大震災之後，重啟核電就變成日本一個頭疼難題。因此，在福島核災事故迄今，當地約有30多座核電廠，僅有少數幾座在運行。