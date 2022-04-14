今天在大聯盟場上大都會以9：6痛擊費城人，開季拿下一波5勝2敗佳績，過去為人詬病的打線火力進步許多。此戰用9支安打轟下9分、有2支全壘打，給了先發王牌薛爾瑟(Max Scherzer)強力支援，更幫助他奪下開季二連勝，此戰他主投5局失1分、送出7次三振，目前累積自責分率是3.27，身手仍然不錯。

Young fan loses his glove interfering with the play and Eduardo Escobar is awarded a triple pic.twitter.com/erXA4i6Lub — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 13, 2022

薛爾瑟本季加盟大都會，有球迷調侃他可別像狄葛朗(Jacob deGrom)經常「封鎖自家打線」，指出不管投手再強，打線都無法支援，不過本季大都會在陣容上有所調整，補進金手套外野馬泰(Starling Marte)、坎納(Mark Canha)、內野手艾斯寇巴(Eduardo Escobar)，與林鐸(Francisco Lindor)、阿隆索(Pete Alonso)組成全新打線。

今天馬泰就相當給力，總計5打數揮出2安打貢獻1分打點跑回1分，目前打擊率是.231，艾斯寇巴2打數1安打跑回1分，選到3次保送，打擊率.263，而打擊率高達.381的坎納今天熄火，僅4支0，但很明顯3人都帶給大都會新氣象，同樣為新援的薛爾瑟也從中受益，今天投5局被敲5安失1分，有7次三振3次保送，順利拿下勝投。

Starling Marte squeaks one through the infield to extend the lead for the Mets pic.twitter.com/T8eqsQNm7y — SNY (@SNYtv) April 13, 2022

在薛爾瑟主投的開幕戰中大都會同樣放送火力，那場薛爾瑟主投6局失3分，照樣穩穩拿下勝投，馬泰5打數2安打貢獻3分打點、艾斯寇巴3打數1安打貢獻1分打點、坎納3打數2安打跑回1分，選到2次保送，就連復出老將坎諾(Robinson Cano)都打下2分打點，終場全隊送上7分，薛爾瑟來到紐約反而「解放」了打線。