由川原克己及瀬下豊所組成的日本知名搞笑團體「天竺鼠」，自2004年出道以來就憑著誇張又逗趣的表演風格深受觀眾的喜愛，甚至多次入圍搞笑綜藝節目《短劇之王》的總決賽，成功打開知名度。豈料，已結婚、育有2子的瀬下豊近日卻遭媒體爆出與多名女子發生婚外情，他得知女方懷孕後還逼對方墮胎甚至向她提告，引發爭議。

根據日本八卦媒體《週刊文春》的報導，瀬下豊在3月31日被媒體爆出與一名20多歲、有夫有子的A女發生婚外情，當時的瀬下豊還在24日於推特上發文道歉，表示妻子已經原諒他了，而妻子知道後事情後曾痛罵他沒把事情處理好，並告訴他沒有下次機會，讓他感到相當慚愧。

沒想到事發不到1個月，又再度遭到一名來自鹿兒島的B女子指控遭到瀬下豊始亂終棄、逼墮胎，女子透露她與瀬下豊發生婚外情將近15年，得知自己懷孕後便告訴瀬下豊，瀬下豊卻告訴她：「你墮胎吧！我沒有錢養，而且你知道我有家庭還跟我出軌，我的妻子會告你要求賠償」，讓女子相當錯愕且震驚。

B女後來也答應瀬下豊的要求墮胎，但在墮胎當日瀬下豊卻以工作為由沒有現身，事後只匯了10萬日圓（約新台幣2.3萬元）到B女的戶頭當作補償，讓B女心痛不已決定公開此事，而報導發出後也立即在網路引起軒然大波、罵聲不斷。

對此，瀬下豊接受採訪時表示：「我已經放棄當藝人了。下次現身便是我決定退出演藝圈的時候」。他所屬的經紀公司「吉本興業」接受採訪時也透露：「這次他真的笑不出來了，如果只是外遇也就算了，但有墮胎跟威脅就真的不行，而且這不是立即開除這麼簡單，而是得停止所有活動。若報導內容皆屬實，除了會失去所有代言，也沒有機會再上電視了」。