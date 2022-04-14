東陽（1319）自結3月合併稅前淨利2.06億元，較去年同期成長30％，創下2020年新冠疫情爆發以來的單月新高。累計前三月合併稅前淨利為3.87億元，較去年同期累計成長26％，每股稅前淨利0.64 元。

東陽表示，AM（售後維修）、OEM（車廠代工）汽車零件事業群，將持續透過網路加強與客戶聯繫，持續開發市場暢銷新產品，提高接單量，同時加快輕量化產品的開發，掌握新能源車發展趨勢。