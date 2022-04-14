東陽3月獲利勁揚30％ 創疫情以來單月新高 10:132022/04/14 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結3月合併稅前淨利2.06億元，較去年同期成長30％，創下2020年新冠疫情爆發以來的單月新高。累計前三月合併稅前淨利為3.87億元，較去年同期累計成長26％，每股稅前淨利0.64 元。 東陽表示，AM（售後維修）、OEM（車廠代工）汽車零件事業群，將持續透過網路加強與客戶聯繫，持續開發市場暢銷新產品，提高接單量，同時加快輕量化產品的開發，掌握新能源車發展趨勢。 力積電第一季營收、獲利 同創新高 南山人壽首季穩健成長 3月獲利達65億元 #東陽 #單月新高 #合併稅前淨利 #較去年同期 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3月營收 182家逆勢創高 04:102022/04/12 財經要聞 利機三引擎發威 今年營收戰新高 04:102022/04/14 證券．權證 第二季投資展望 聚焦「4I」逢低擇優布局等待長線收成 16:242022/04/13 財經 封膠樹酯、導線架供不應求 長華＊、長科＊ 訂單看到年底 04:102022/04/14 證券．權證 《汽車股》東陽3月稅前獲利登高 首季稅前每股賺0.64元 09:012022/04/14 財經 美國財報季登場 分析師看衰獲利 03:362022/04/14 財經 《國際產業》美航空股財報季開鑼 投資人緊盯這件事 16:492022/04/13 財經 華固配息7.5元 創新高 04:102022/04/14 證券．權證 《國際產業》全球瘋電動車 稀土巨頭萊納斯Q1營收創新高 15:392022/04/12 財經 《熱門族群》電信三雄Q1最會賺 中華電穩坐獲利王 08:282022/04/12 財經 雙引擎啟動 飲料股營運熱轉 04:102022/04/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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