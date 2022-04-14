中華電(2412)除積極提升偏鄉通訊品質外，更持續投入上千人力至偏遠山區進行行動通信網路建設，並完成全台共15縣市150條以上熱門登山步道行動訊號普查，所設置手機可通訊告示牌更超過1,100處，提供山友最可靠的行動通訊服務。

中華電自107年起開始與行政院農委會林務局(下稱林務局)合作「天網計畫」，陸續前往羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮等八大林管處熱門登山步道量測手機訊號狀況，並標示手機可通訊告示牌，截至111年3月止，中華電信在八大林管處已設置業界最多可通訊標示牌共912處，包含民眾耳熟能詳的礁溪跑馬古道、臺東嘉明湖、屏東北大武山等熱門步道，讓登山民眾充分掌握位置資訊，大幅提高救援時效品質，確保戶外登山活動安全。

中華電表示，今年除與玉山管理處合作並於3月完成167處可通訊點標示，主要清查玉山園區七大登山步道系統手機訊號強度，包括一般遊憩、玉山群峰、南橫三山及關山、南二段、八通關越嶺、馬博橫斷及新康橫斷等外，亦與雪霸國家公園管理處攜手提升山區通訊服務，除近年配合山林開放政策及提升山區通訊服務品質陸續完成園區內九九山莊、中霸山屋等山區共構基地台外，去年加速進行雪霸園區重要登山步道手機訊號品質檢測，包含觀霧遊憩區林間步道、雪山線、武陵四秀線或大霸北稜等，新增可通訊牌示共63面，讓登山民眾充分掌握沿途可通訊地點。另外，去年度更與新北市觀光旅遊局合作，在新北市石碇區皇帝殿、筆架連峰與三峽區獅仔頭山步道，設置45處手機可通訊告示牌。

中華電表示，未來將持續與林管處、國家公園管理處(玉管處、雪管處等)及縣市政府(新北市等)密切合作，優化改善台灣各個步道通訊品質，護衛民眾登山安全，協助政府緊急救援。