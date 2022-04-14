疫情兩年多來，目前與病毒共存，是世界趨勢，但對於劇場而言，觀眾並沒有因為生活的開放度而回到劇場。對此，立委張廖萬堅今日上午在立法院質詢時提出，要文化部救救受到疫情衝擊的劇場，他形容藝文團體如同「海嘯第一排」，目前看似防疫生活變寬鬆了，「但對藝文團體而言，他們的問題好像才要剛開始。」

張廖萬堅表示，文化部的紓困方案，對藝文團體有如杯水車薪，「這是衰於百業之前、興於百業之後的一行，要度過這難關，可能比其他產業還要長，因為人才流失、票房流失，一時間很難回來。」

他建議，文化部未來可再繼續提出藝文團體紓困方案，包括藝文紓困貸款，目前雖然有文化部有補貼利息，但銀行在審核上還是有些嚴苛。

文化部長李永得表示，他理解演出票房受到疫情衝擊很大，目前正在積極研議，同時也要配合行政院的做法。關於藝文團體的紓困貸款，李永得也認為文化部有補貼利息，但銀行的審查還是過於問難。張廖萬堅表示，關於銀行貸款必須要再多研議，「怕很多團體要解散了。」