長榮集團經營權之爭驚見戲劇化的轉折，「弟弟派」掌握的長榮國際再度出手，張榮發四子星宇航空董事長張國煒將以雲衫公司的法人代表回任立榮航空董座，消息一出震驚外界。長榮集團近年不斷上演宮鬥劇，知情人士透露，前長榮國際董事長柯麗卿過去深受張榮發器重，本應幫助張家凝聚和諧力，卻反而分化兄弟感情，她結盟大哥張國華，過去頻頻逼退弟弟派，行事作風備受爭議。

弟弟派近期拿下長榮國際後，本周二接著撤換長榮國際派在長榮鋼鐵的法人代表，大哥張國華和前長榮國際董事長柯麗卿去職，改派長榮國際董事長鄭深池與律師陳昭龍；昨日再度出擊，張國煒將回歸長榮集團，並準備接任立榮航空董座。

時報資訊報導，大房二哥三哥此次尋求張國煒結盟，傳出背後目的主要是要讓長榮國際董事長柯麗卿下台，因為他們一直認為，長榮集團的家鬥，就是柯麗卿在中間分化。熟識張國煒的相關人士表示，當初父親張榮發遺囑拜託柯麗卿照顧張國煒，結果柯卻掉轉頭來對付他，加上次子張國明、三子張國政也不滿父親留下來的事業，被大哥張國華和柯整碗端走，弟弟派的結盟，全因柯是共同敵人。

回顧張國煒接連請辭長榮航空董事長、長榮航空董事、長榮董事等職位後，柯麗卿結合大哥張國華在董監事席次中，再逼退弟弟派，而這次228前夕長榮國際的改選，則傳出透過鄭深池居中密會三方，弟弟派聯合次要敵人、打擊主要敵人，讓關鍵少數在關鍵時刻發揮最大功效，最終就是要逼退長年「挾天子以令諸侯」掌握長榮集團大權柯麗卿下台，讓真正張家人掌握集團經營權，拔除所謂的「地下總裁」。

現年75歲的長榮國際董事長柯麗卿，是獲張榮發賞識，一路從基層祕書做起，到長榮集團管理總部副總裁，於長榮集團逾50年，地位僅次於張榮發，統籌財務資金調度。名嘴蔡玉真則指出，長榮茶壺裡風暴家族內鬥主要起因財務大總管柯麗卿，就她的觀察，兩邊的爭議主要就是希望「阻止老臣柯麗卿管家變當家。」