義大醫院近日門診收治一名9歲男童，因為肥胖導致外生殖器較不明顯，尿尿亂灑，且曾去他處看診，導致性早熟。義大醫師陳利旻說，這是屬於「隱藏式陰莖」，不當的讓男童接受外來的男性荷爾蒙治療只是揠苗助長，不只會導致性早熟，還會造成睪丸萎縮。

男童的父母曾帶至他處就醫，醫師告知其陰莖長度正常，只是因皮下脂肪較厚而掩蓋住，無需擔心。不過焦慮的父母看著孩子一天天長大，陰莖長度卻毫無動靜，不安之餘，幾番搜尋後，決定帶兒子前往號稱為「網路名醫」處求診，診療後，該名醫生建議男童自費施打男性荷爾蒙。

接受治療後的男童果然陰莖開始長大，然而父母的喜悅並沒有持續多久。一個多月後，父母赫然發現9歲男童竟然開始變聲，冒出頭的不只是陰莖，還有濃密的陰毛。孩子的外觀也起了變化，看上去就像個青春期大男生。父母這才驚覺有異，趕緊帶孩子至兒童內分泌醫師處就診，才發現兒子因不當的男性荷爾蒙治療已導致性早熟。

兒童內分泌新陳代謝科醫師陳利旻指出，這男童是「隱藏式陰莖」，常見於肥胖男童或是本身體質因素，恥骨附近的皮下脂肪較厚，導致大部份的陰莖都埋在皮下深處，像冰山一樣只露出頂端，視覺上陰莖似乎相當短小，其實只是暫時隱藏實力。

在這個階段，有經驗的醫師會先做飲食、運動的衛教，協助男童做體重控制，等真正青春期到來，體內男性荷爾蒙濃度上昇，自然會誘發陰莖成長。臨床上只有極少數病患是屬於真正的小陰莖，可能有許多原因，包括生長激素不足、腦垂體疾患、染色體異常等等，建議應至兒童內分泌科門診作完整評估。