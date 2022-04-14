神隱1年！性感女星罹胃癌身心崩潰 唐玲痛喊「我沒父母陪伴」

以性感聞名的女星唐玲，在2019年被診斷罹患胃癌，唐玲為了專心治療，一度消失在螢光幕，所幸唐玲經過手術和化療後，身體狀況已恢復許多，她也不時以過來人身分向病友分享正能量，而唐玲昨（13日）就提到，她無意間聽到癌友擔心化療產生的副作用，有感而發說：「無論如何都需要保持快樂的心」，同時，她也暗自為彼此加油打氣，並曬出身穿手術服自拍照，直呼：「又要開始作戰」。

唐玲昨在臉書分享，她買咖啡時無意間聽到一對女性友人的對話內容，其中一位是癌友「一個在訴說自己擔心化療產生的副作用，另一個則在安慰她，說這些副作用將來都是會好的」，唐玲透露，那位癌友的氣色不錯，只是神情非常憂鬱，也讓唐玲有感而發說：「我可以了解她的擔心，也明白為什麼她會憂鬱～遇到生病需要化療，誰都不會快樂，尤其癌症的治療辛苦又漫長，每個人遇到的狀況都不一樣，要過的關，也不盡相同」。

唐玲也強調，無論如何都要保持快樂的心，「醫學也證明快樂的心情可以增加身體的力量，想辦法讓自己歡喜快樂起來吧，做些讓自己覺得快樂開心的事情」，同時，唐玲也曬出身穿手術服自拍照，並表示：「代表又要開始戰鬥」。

其實，唐玲低調抗癌2年，熬過8次化療，逐漸康復的她，仍須定期回診，不過唐玲就曾透露，她化療後會有「癌因性疲憊症」，包含全身沒力、走路易喘、嗜睡、胸悶和呼吸困難等5症狀，不僅讓她心情低落，也對生活品質造成很大的衝擊，儘管如此，唐玲仍正能量面對，她也呼籲癌友若有異狀一定要就醫，向醫護人員反應自己的狀況。