雲林地檢署指揮警方偵辦一起栽種、製造大麻販毒集團，12日在虎尾一處民宅出租房屋查獲大麻溫室。（雲林地檢署提供）

檢警在４男的租屋處查獲大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署指揮警方偵辦一起栽種、製造大麻販毒集團，昨（12日）在虎尾一處出租房屋破獲4名年輕男性嫌犯栽種及製造大麻467株、大麻成品1批，租屋處還豢養一隻兇惡比特犬看守，4男遭逮後均被羈押禁見。

黃姓（26歲）、陳（18歲）、廖（25歲）、陳姓（22歲）等4人把虎尾租屋處布置成適合大麻花生長的溫室，搭建花架，以培養土種植，定時灌溉、施肥，並豢養兇惡比特犬，阻止他人接近。

雲林地檢署指揮刑事警察局偵查第六大隊、第八大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊、虎尾分局、嘉義市政府警察局第二分局共同偵辦，歷經2個月密集埋伏與跟監，掌握被告4人可疑栽種、製造大麻的位置後，12日執行拘提及搜索。

檢警在其租屋處查獲大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備。

雲林地檢署指出，4嫌把種植的大麻花葉加以風乾，製成可供人施用的大麻製品，再以真空分裝，並研磨成粉末捲成大麻香菸販售。

檢方認為被告所涉犯為毒品危害防制條例製造、販賣毒品之重罪，且有逃亡、勾串之虞，今（14日）凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！