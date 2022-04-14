第七屆「我們的海洋大會」（OOC）在友邦帛琉舉辦，我國以台灣的名義參與，並由環保署長張子敬代表出席。國民黨立委溫玉霞關切不能用中華民國的名義參加，何來突破之有？外交部長吳釗燮竟反駁說：「突破是媒體講的，不是我們講的。」

吳釗燮補充說，我們參與OOC與我們跟帛琉的邦交是兩碼子事，這次是大會剛好在帛琉舉辦，因此爭取我們以台灣的名義，以及高層官員以正式官銜去參加，「到現在已經算是一大進步，對外新聞說明也是一大進步。」

不過，張子敬昨天在帛琉接受媒體專訪時卻直言，以往我們在很多的場合，都會受到相關的打壓，這次以正式的職銜參加，「我覺得是很中意的突破。」

民眾黨立委邱臣遠則詢問，以台灣名義參與國際組織會不會是未來的新常態？吳釗燮回應說，外交部每年針對不同國際組織，都有不同推案策略，OOC是美國在我們的友邦主辦，因此我們參與的待遇比以往更好，但是每一個國際組織有不同狀況，我們都要擬定不同推案策略。

針對張子敬在OOC官網的簡歷遭修改一事，吳釗燮受訪時則強調，張子敬是以署長名義去參加，參與「我們的海洋大會」也是用台灣這個名義。

張子敬與外交部政務次長田中光、駐帛琉大使黎倩儀昨天上午出席第7屆 OOC開幕式，與各國官方代表共同坐在「外國代表團」（Foreign delegation）專區。張子敬另與帛琉惠恕仁總統共同主持「台帛歡迎酒會」，邀獲帛琉多位政要及傳統領袖、美國、日本及澳大利亞駐帛琉大使，以及超過10國代表團成員與會，現場賓客雲集。