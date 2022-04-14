黃金ETF三月份單月淨流量創下六年來新高，近期中國年輕人間更掀起一股「金豆豆理財」風潮，這些都是投資人看好黃金保值與避險的體現。而金價走勢是否能持續近月這股衝勁？世界黃金協會（World Gold Council）最新發佈資料顯示，3月份全球黃金ETF淨流入187.3噸（約118億美元），資產管理規模（AUM）增加5.3%，規模為2016年2月以來最大；儘管三月面臨股市顯著反彈以及美元走強，但投資人對於通膨失控、俄烏戰爭等的擔憂仍吸引資金流入黃金。

黃金聚人氣，投行紛紛拋出目標價，高盛（Goldman Sachs）上調黃金預期價格，預估未來3、6、12個月的高點每盎司或達2,300、2,500和2,500美元。世界黃金協會前主席Pierre Lassonde亦表示，鑒於俄烏衝突可能會持續非常長的時間，因此中期看好金價有望上漲至2,200~2,400美元。

台股掛牌的黃金ETF目前有期元大S&P黃金(00635U)、期元大S&P黃金正2(00708L)、期元大S&P黃金反1(00674R)，前2檔ETF的月K連7紅，而期元大S&P黃金反1則是月線連7黑。

談到升息與黃金的關聯性，大姆哥投顧分析，由於持有黃金無法獲得利息，所以理論上在升息的大環境下金價應會走低，但實際上仍需考慮「通膨」對「實質利率」造成的影響判斷才會客觀。即便聯準會預期穩步升息，但當前通膨持續高漲，造成實質利率實際上是下降的，而與之負相關的金價將進一步走升。因此分析師預期，只要通膨疑慮仍存，金價高檔震盪的戲碼有望持續上演。

國際投行高盛（Goldman Sachs）認為美國經濟成長減緩，可能增加對黃金投資，因此調升黃金目標價。而到了3月，該行又因為通膨加速與地緣政治不確定性的多重因素下，再度上調黃金預期價格，預估未來3、6、12個月的高點每盎司或達2,300、2,500和2,500美元。

加拿大商業銀行Forbes & Manhattan創始人認為，黃金現在處於看漲週期的開始階段，此週期始於2020年，可能會持續8~9年。荷蘭銀行貴金屬策略師認為雖然升息將不利金價，但通膨仍然難解，預計到今年底金價將維持每盎司2,000美元。世界黃金協會前主席Pierre Lassonde亦表示，鑒於俄烏衝突可能會持續非常長的時間，因此中期看好金價有望上漲至2,200~2,400美元。