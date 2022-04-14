美國非營利組織「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）公布2022「最髒蔬果」及「最乾淨蔬果」排行榜，草莓因農藥殘留量最高居「最髒蔬果」榜首。

美國非營利組織「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）7日公布2022「最髒蔬果」及「最乾淨蔬果」排行榜，嬌貴的草莓因為驗出最高的農藥殘留量，持續穩坐「最髒水果」冠軍，不過專家表示這不代表不能吃草莓，掌握入口前以清水沖洗、選擇產地直送草莓、購買當令草莓等3項原則，能夠降低吃進農藥的風險。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，「環境工作團」7日公布《2022農產品農藥殘留指南》（2022 EWG’s Shopper’s Guide to Pesticides in Produce），其中也公布了今年「12大最髒蔬果」（Dirty Dozen）及「15大最乾淨蔬果」（Clean Fifteen）排行榜。

在「最髒蔬果」排行榜中，草莓再度奪下冠軍，其次依序為菠菜、羽衣甘藍與芥菜、油桃、蘋果、葡萄、甜椒與辣椒、櫻桃、桃子、梨子、芹菜、番茄。

「15大最乾淨蔬果」中以酪梨奪冠，其次為甜玉米、鳳梨、洋蔥、木瓜、冷凍豌豆、蘆筍、香瓜（honeydew melon）、奇異果、甘藍菜、蘑菇、哈密瓜、芒果、西瓜、地瓜。

「環境工作團」報告指出，他們是根據美國農業部及食品暨藥物管理局（FDA）每年針對農作物進行農藥檢測的數據進行排名，其中最髒蔬果排行榜中，包括草莓、櫻桃、油桃、葡萄等，90%的抽檢樣本都檢測出至少2種不同的農藥殘留。

菠菜、羽衣甘藍、芥菜等綠葉蔬菜的農藥殘留量也偏高，報告指出，光是單一份羽衣甘藍與芥菜的檢測樣本，就測出21種不同農藥，平均而言，菠菜的農藥殘留量是其他作物樣本的1.8倍。

如何降低吃進農藥的風險？

檢測出農藥殘留可能會讓部份消費者對這些蔬果敬而遠之，不過美國有線電視新聞網（CNN）引述專家說法指出，不要因此就不吃這些充滿維生素、礦物質、纖維及抗氧化劑的食物，「環境工作團」毒物學家特姆金（Alexis Temkin）表示，如果民眾喜愛的食物不幸登上最髒蔬果排行榜，建議可以採購有機的蔬果。

就算不採購有機蔬果，專家指出，消費者在入口前也可以注意3件事，可以降低吃進殘留農藥的風險。

第一， 在吃下肚前用清水沖洗。美國FDA官網建議民眾不要用肥皂或清潔劑清洗蔬果，指出即便徹底用清水沖洗，蔬果仍有可能吸收這些清潔劑成份。

事實上我國衛福部食藥署也已在闢謠專區中建議民眾用清水沖洗蔬果，指出在水龍頭下利用水的衝力就能沖掉部份農藥，對表面光滑、蠟質少的蔬果特別有效。台北市聯合醫院的衛教資訊也建議流水沖洗後，再在清水中浸泡10分鐘。

第二， 選擇產地直送的蔬果。

第三， 選擇當令蔬果。專家指出，產季時，當令蔬果的產量最大且便宜，這時是大量購買有機蔬果的最佳時機。