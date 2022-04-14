國軍高雄總醫院15名軍醫官涉嫌開立特定藥品、「按月」收受藥商賄款，金額從17萬至百來萬元不等，一審依貪汙治罪條例分別處1年9月至7年8個月不等刑期。其中左營分院急診部主任鍾立民遭認定罪證不足、判無罪。二審高雄高分院14日宣判大逆轉，鍾男改判8年6月，9人認罪並繳回犯罪所得獲輕判，4人上訴遭駁回，可上訴。

蔡文正原判7年3月，二審輕判1年9月、緩刑5年並繳交公庫75萬元、褫奪公權2年，繳回犯罪所得17萬餘元；湯旭南原判7年5月，二審輕判1年10月、緩刑5年並繳交公庫170萬元、褫奪公權2年，繳回犯罪所得41萬餘元；翁銘偉原判7年5月，二審輕判1年11月、緩刑5年並繳交公庫210萬元、褫奪公權2年，繳回犯罪所得51萬餘元；黃夢麟原判7年6月，二審輕判2年、緩刑5年並繳交公庫320萬元、褫奪公權2年，繳回犯罪所得79萬餘元；徐嘉宏原判7年3月，二審輕判1年10月、緩刑5年並繳交公庫100萬元、褫奪公權2年，繳回犯罪所得24萬餘元；

高建仁原判7年8月，二審改判3年11月、褫奪公權4年，繳回犯罪所得34萬餘元；劉開璽原判7年6月，二審改判3年6月、褫奪公權4年，繳回犯罪所得13萬餘元；林承志原判7年6月，二審改判3年8月、褫奪公權4年，繳回犯罪所得18萬餘元；喻興寗原判7年8月，二審改判3年10月、褫奪公權14年，繳回犯罪所得29萬餘元。

鍾立民一審無罪，二審逆轉重判8年6月，褫奪公權8年，犯罪所得184萬餘元沒收。杜政璋（6年）、張朝杰（2年）、傅江輝（1年10月）、黃其權（1年9月）等人上訴駁回。

2014年11月杜政璋調至國軍高雄總醫院岡山分院擔任中校臨床藥事科主任，兼任該院藥品衛材審查委員，涉嫌提報10多項特定藥品、通過標案並收受回扣。

10名藥商還利用杜男掌握該院HIS資料系統的權限，分析該院醫師用藥習慣與數量，進而請託特定醫師提高他們經銷的藥品用量，再給配合的醫生回扣，杜男再從中賺取數百至數萬元不等作業費。

張姓、莊姓藥商也用同樣手法，找上左營分院內科部主任蔡文正、上校部主任湯旭南、中校科主任劉開璽、翁銘偉、林承志、喻興甯、黃其權、黃夢麟、徐嘉宏，及岡山分院中校科主任張朝杰、傅江輝、醫官高建仁等人，將現金回扣裝在白色信封內，並在外觀加以註記，直接送到醫院辦公室內，或放在抽屜內轉交。

莊姓藥商供出，按月將鍾男使用的該公司藥品數量乘以單價，再分別乘以9％至60％不等比例做為報酬，每月5號左右將賄款裝入白色信封袋，在郵票欄內註記「○、鍾」或疑似月份、數字等記號，直接送到鍾男左營分院辦公室。自2015年2017 年間，共交付181萬元。

但鍾男辯稱，信封可能是裝病患資料或廠商邀請函，不知道信封外註記的符號或數字的意義。

一審法官勘驗15名軍醫關的監聽譯文、查扣電腦資料及相關明細，認定15名軍醫官收賄，依貪污治罪條例判1年9月至7年8月不等刑期。願意繳回犯罪所得的軍醫官則換取4至5年緩刑，但仍須支付公庫17至90萬元，唯獨鍾男無罪。法官認為，藥商電腦內醫師資料眾多，多數信封難也認定是藥商交付給鍾男，「按月收受」的罪證不足。

二審認定鍾男收賄屬實、改判8年6月，其餘9人認罪並繳回犯罪所得獲輕判，4人上訴遭駁回，可上訴。