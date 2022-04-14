近日PTT表特版（Beauty）有網友分享一名擁有傲人美胸，靈動大眼正妹而引發網友暴動。未料正妹本尊竟然親身回應，並將該文截圖轉貼到臉書，並曬出高中青澀照，爆料自己18歲時被單戀學長叫「醜八怪」，讓網友驚呼真的是女大18變。昨天這名正妹又自己在臉書貼上自己穿著高中制服的美少女照對網友回應，「我最開心的是看見自己內外在的變化，以前也不想變老、不想被叫阿姨，但現在年齡對我來說不再是衰老，而是成長。」

楊依依曬出高中照片（左）自曝18歲時被學長叫醜八怪，如今變身正妹還登上PTT表特版。（翻攝楊依依臉書）

這名正妹兼職女模在臉書上名為「楊依依」，她PO文向大家打招呼回應「大家好，我是陽光美少女依依，兩天前上了PTT表特版，隔天就上了各大新聞，受寵若驚。」

超正E罩杯女模楊依依，本尊親自高EQ回應網友，還加碼「逆齡」制服照。(翻攝自楊依依臉書粉絲團）

楊依依說，「其實上表特版只是個契機，我最開心的是看見自己內外在的變化，以前也不想變老、不想被叫阿姨，但現在年齡對我來說不再是衰老，而是成長。小時候喜歡五月天：長大難道是人必經的潰爛~~(盛夏光年）。

楊依依目前也當兼職模特兒。（翻攝楊依依臉書）

她還強調，「現在更喜歡蘇打綠吳青峰：一直到將來我們都成熟，就不再困惑生命有多少過錯~（當我們一起走過）雖然長大我們得面對更多艱難的問題、現實的殘酷，但我們也學習、成長、磨練，變得更有能力面對！外表上透過運動、養、打扮逆齡，心智上更活得越來越有希望和夢想。」

楊依依這番睿智的闡述，也引起不少網友熱烈回應，「讀過書就是不一樣，有文筆有EQ又有E奶」、「很有EQ的智慧妹妹」、「超不動不動就叫人阿姨大叔的人到底有沒有想過自己也會變老。」

引起楊依依親自發文回應的動機，主要是日前有網友在PTT表特版以「台南 EEEEEEEEEEEE」為題，分享多照正妹照片。豈料，正妹本尊「楊依依」得知後，截圖轉貼到爆廢公社與個人臉書，並發文：「18歲的時候被單戀的學長叫醜八怪.....30歲的時候上PTT表特版，超開心的啦~（對，我就虛榮），人生就是要越活越精彩漂亮！歲月都是成長的痕跡和驕傲」。

楊依依更在留言區曬出自己的高中清純照，自嘲說：「也不怪學長啦，因為我高中的時候長這樣~ （不會被路人叫美女，但會被叫帥哥）」。但如今她對自己成長的真心告白，或許真的對不少執著於年齡與外貌的女性是最大的鼓勵。