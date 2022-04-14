立法院司法委員會昨(13日)審查明年7月後初任教育人員適用的退撫新制，教育部長潘文忠指出，新制將採個人專戶的確定提撥制，根據精算，在投資收益率4％前提下，未來退休年資25年的大專教授退休每月所得約為6萬2145元，中小學教師退休約為5萬2628元。相關消息曝光後，引發網友熱議，不少人卻留言稱不相信政府，還有人說「疫情嚴重時，快把軍公教搬出來鞭，好好的轉移大家的怨氣，人民就是這麼好操弄」。

根據《中國時報》今(14日)報導，潘文忠在書面報告指出，新制退休金採確定提撥制，由政府及教職員按月共同撥繳退撫儲金到個人退休金專戶，並輔以自主投資等配套措施增加孳息，作為退休後給付的基礎。至於退休保障方面，他說，根據相關精算，在個人專戶自主投資收益率4％，且支領月退休金及公保年金前提下，退休年資25年的大專教授退休每月所得約6萬2145元，相同年資的中小學教師退休每月所得約5萬2628元。

公教退撫新制曝光後引發網友議論，《Yahoo新聞》相關報導底下有近200則留言，其中有人說「選舉到了，我個人認為這是假消息，選舉過後就消失」、「哈哈，政府最大的功用，就是『畫』大餅」、「25年退休後，再修改法律再砍，這符合先例、並不違憲」、「選舉到了又開始騙選票，選完開始磨刀霍霍」、「等時空背景又不同的時候，再把軍公教叫出來鞭屍一頓」。