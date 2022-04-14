長榮長程輪在美東外海擱淺至今已超過一個月，但經過多次嘗試仍遲遲無法脫困，相較之下，去年橫卡在蘇伊士運河中間的長賜輪只花一周時間就解決，長程輪的救援作業顯得困難許多，有專家點出，長程輪吃水的深度達42呎，但擱淺處水深僅24呎，等於深深陷在地底的淤土中，才會很難上浮脫困。

綜合外媒報導，美國海岸防衛隊隊長David O’Connell說明長賜輪難以駛離的原因，「長程輪吃水深度約42呎，但它嚴重偏離深度約50呎深的航道，擱淺在水深僅24呎的地方，這樣你就知道讓長程輪脫困一直是個困難的挑戰。」

報導指出，救援團隊兩次用拖船猛拉，嘗試讓長程輪重新浮上水面都失敗，目前已經改用新的方式，先疏浚船底的淤土同時卸下船上約500個貨櫃，盼減輕船體的重量，加快長程輪上浮的時間。

David O’Connell強調，所有團隊都希望能幫助長程輪趕快脫困，但如果進度不如預期，不排除使用2艘有絞盤系統的駁船嘗試將長程輪向前拉，但整個過程還要再花至少一周時間。