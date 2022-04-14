桃園市八德區有名年約50多歲林姓男子，在網路上看到投資訊息，保證有高額的獲利便深信不已，13日到銀行要匯款50萬元到其指定帳戶，銀行行員察覺有異報案，警方趕赴現場，與行員聯手苦口婆心勸說，林男遂打消匯款念頭，成功守住荷包。

四維派出所巡邏員警謝永靖、吳權倫13日上午10點多接獲報案稱轄區介壽路銀行疑似有遭詐騙案件，2人到場了解，發現現場有名林男自稱在網站上看到廣告說有即將上市的科技股票，有高額獲利報酬穩賺不賠，深信不已便依指示要匯款50萬元至指定戶頭。

員警了解發現林男完全不認識對方，還要匯出大筆資金，便苦勸此為常見的假投資詐騙話術及手法，經查證對方所提供的帳號，已被通報為警示帳戶，林男經警方及行員苦口婆心解釋後，亦覺得依其指示進行匯款恐有遭詐騙，便打消匯款念頭。

警方提醒民眾，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，之後再介紹高獲利、低風險的假投資消息吸引民眾投入資金，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。