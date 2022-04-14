因「顛覆國家政權罪」遭到大陸判刑5年的台灣NGO工作者李明哲，大陸國台辦13日表示將於近日期滿出獄並安排返台。長期為李明哲案件提供協助的長沙台商協會榮譽會長林懷也表示，基於防疫考量，李明哲出獄後將於近日從廈門搭機返台。

廈門台協會長吳家瑩透露，了解到李明哲應是確定今（14）天刑滿出獄，並會搭機抵達廈門之後，預計明（15）天搭乘廈門航空班機返台。但由於現在人還沒有正式到達，具體執行上還有變化或調整可能。他也表示會盡力協助李明哲返台過程中可能的需求。

從廈門航空官網查詢顯示，若以15日飛往台灣的廈航航班來看，經查詢僅有一架MF887航班，預計上午8點45分起飛，最快10點25分可飛抵桃園國際機場。

回顧李明哲案，因其網路發表言論，在2017年3月入境大陸之後，5月以涉嫌「顛覆國家政權罪」遭大陸國安機關拘捕，後續被起訴並判刑5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，也成為首名被大陸以「顛覆國家政權罪」判刑的台灣人。