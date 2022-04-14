消息面：

1.美國勞工部周三公布，3月生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲11.2%，超出市場預期的年漲10.6%，並創下2010年11月展開這項統計以來的最大年漲幅。3月PPI月漲1.4%，超出市場預期的月漲1.1%，並創下2009年12月以來最大月漲幅。其中，柴油價格大漲20.4%。排除食品與能源價格後，美國3月核心PPI月增1%，超出市場預期的月漲0.5%；年漲9.2%，超出市場預期的年漲8.4%。

2.國際能源署（IEA）表示，國際制裁和買家刻意避開俄羅斯石油的影響將從5月起充分展現，屆時俄羅斯原油供應減少的幅度將較4月擴大1倍。IEA表示，4月俄羅斯的石油供應估將減少150萬桶/日，自5月起跌幅將擴大到約300萬桶/日。俄國石油的老客戶正在減少採購，但沒有跡象顯示流向中國的俄國石油增加。此外，IEA表示2月全球原油庫存較2020年底減少7.14億桶，為連續第14個月下滑。

3.標普全球首席經濟學家Paul Gruenwald警告，近年來德國與俄羅斯之間的貿易往來變得更為緊密，一旦對俄國的制裁導致兩國貿易關係破裂，可能使德國受到重創，進而引發金融衝擊。

4.美國財政部長葉倫表示，那些在對俄制裁上採取模糊立場並企圖從中獲利的國家，如果他們因此破壞了西方國家對俄國的制裁行動，美國與盟國不會坐視不管。葉倫未點名任何國家，但批評這種動機是短視近利，破壞對俄制裁的國家必定要承擔後果。日前美國總統拜登在與印度總理莫迪舉行線上會議時表示，印度擴大採購俄羅斯石油並不符合印度的利益。

5.摩根大通（JP Morgan）於周三盤前公布第一季財報，經調整後淨營收年減4.62%，為315.9億美元，但優於市場預期的314.4億美元。淨利年減42.08%，為82.82億美元，相當於每股盈餘2.63元，遠不及去年同期的每股盈餘4.5美元，但僅略遜於市場預期的2.69美元。該公司董事會批准規模300億元的庫藏股計畫。

6.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌1.3%，延續前一周大減6.3%的跌勢。30年期固定抵押貸款利率從前一周的4.9%上揚至5.13%，為2018年11月以來首度突破5%大關。(2-1)