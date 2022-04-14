消息面：

7.加拿大央行周三宣布升息50個基點，將基準利率調升至1%，創下22年來最大的升息幅度，亦是第一個升息2碼的G7成員國。該央行在聲明中表示，高通膨預期變得根深蒂固的風險愈來愈大，利率需要進一步升高，升息應可減緩國內需求增長，央行將動用貨幣政策工具引領通膨回到目標水準，並抑制通膨預期。該央行並宣布自4月25日啟動量化緊縮（QT），將結束公債再投資的操作以縮減資產負債表，強化升息抑制通膨的效果。

8.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加938.2萬桶，遠超出市場預期（增加86.3萬桶）３，並創下去年3月以來最大單周增幅。上周汽油庫存減少364.9萬桶，遠超出市場預期的減少38.8萬桶。餾分油庫存減少290.2萬桶，超出市場預期的減少51.5萬桶。上周美國原油進口量增加120.8萬桶/日，煉廠產能利用率下滑2.5個百分點。

9.全球最大石油交易商Vitol宣布將逐漸退出俄羅斯石油貿易業務。該公司發言人表示，基於合約條款，Vitol要到第二季才能大幅減少與俄國石油企業的貿易來往，預計自今年底起將不再涉足俄羅斯石油貿易。

10.達美航空第一季營收為93.5億美元，虧損為9.4億美元，經調整後每股虧損1.23元，優於市場預期的營收89.2億元和每股虧損1.27元。與疫前的2019年同期相比，第一季營收下滑11%，該公司表示，隨著旅遊旺季到來，第二季營收可望恢復到2019年同期水準的97%，此外，在創下歷史高點的需求帶動下，本季可望重拾獲利。

11.周三國際原油價格連續第二天大漲，倫敦布蘭特期油大漲4.14美元或4%，收在每桶108.78美元。紐約期油上漲3.65美元或3.6%，收在每桶104.25美元。儘管上周美國原油庫存增幅超出預期，但上海放寬防疫封控，有利於原油需求前景，以及俄羅斯總統普丁稱俄烏和談陷入僵局，加深全球原油供應吃緊的預期。

12.美國通膨進一步走高，周三紐約期金上漲0.4%，報每盎司1984.7美元，連漲第5個交易日，並創下一個月新高。其他貴金屬方面，現貨銀漲1.6%，為每盎司25.74美元。鉑金漲1.9%，報每盎司984美元。鈀金跌0.5%，為每盎司2314.48美元。

13.投資人觀望歐洲央行即將召開的貨幣政策會議，周三紐約尾盤ICE美元指數跌0.45%，報99.888，盤中曾觸及100.52，創下2020年5月來新高。歐元漲0.54%，報1.0884美元。市場預期歐洲央行將釋出轉向「鷹派」的信號。美元兌日圓在創下20年新高後湧現獲利了結賣壓，使日圓跌幅收斂，尾盤日圓小跌0.19%，報125.61兌一美元。加拿大央行升息50基點，加元上揚0.56%，報1.26兌一美元。(2-2)