馬來西亞2017年間發生一起駭人車禍，當時年僅22歲的華裔女子沈可婷在凌晨開車返家時，撞上一群騎乘改裝競速腳踏車的巫裔少年，造成8人死亡。歷時多年訴訟，法院曾兩度因證據不足判沈女無罪，新山高等法庭13日審結，認定沈女疏忽駕駛至他人死亡，推翻原判，改判其6年徒刑及罰款6000令吉（約新台幣4萬1千餘元）。

此案發生於2017年2月18日凌晨3時許，沈可婷深夜駕車返家，行經柔佛新山內環公路時，以時速50公里撞上一群在路上違規騎乘蚊型腳踏車的巫裔少年，造成8人死亡，引起社會譁然。

沈可婷在過去審理時，兩度因證據不足遭到無罪釋放，但總檢察署一再上訴，此案現由新山高等法庭審理，沈可婷辯稱案發當時天色昏暗，沒注意到少年騎腳踏車，也不曉得該地會有人在晚上騎腳踏車。

新山高等法庭法官認為，案發當時雖環境清幽，沈可婷應注意到現場燈光昏暗，在能見度低時放慢速度行駛，但沈可婷以時速50公里行駛於該路段，並未注意到現場存在的風險，甚至奪走8條人命，故不採信其說詞，依疏忽駕駛至他人死亡最，改判6年徒刑，另須及時繳納新台幣約4萬1千餘元的罰款，若不從，需另增加6個月徒刑替代。

沈可婷在判決公布後立刻提出上訴，其委任律師也向法官提出暫緩執行罰款與保釋的要求，但法官拒絕律師請求，諭令沈可婷即日入監服刑，直到獲得上訴許可。

所謂蚊型腳踏車為拆去煞車器，以競速為主要訴求的改裝腳踏車，多為馬來族，即巫裔青少年騎乘，青少年會以趴著的方式，自陡峭的上坡溜下，最高時速可落在40至60公里，也因無煞車器，危險程度相當高。沈可婷案爆發後，也引起大馬當局重視蚊型腳踏車的問題，祭出罰則取締騎乘少年。

馬來西亞巫裔少年經常騎乘蚊型腳踏車，追求競速快感，是當地亂源之一。（翻攝自YouTube「Romeo Eng」）