中共中央總書記習近平近日在海南考察時強調，要全面貫徹新發展理念，全面深化改革開放，加快建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港，讓海南成為新時代中國改革開放的示範，以實際行動迎接中共二十大勝利召開。

習近平周一實地考察後表示，依託國內超大規模市場優勢，營造良好市場環境和法治環境，為建設中國特色自由貿易港作出更大貢獻。

習近平周二去到地處海南島西北部的儋州市考察調研，指出洋浦經濟開發區作為海南自由貿易港先行區、示範區，要總結好海南辦經濟特區經驗，用好「中國洋浦港」船籍港的政策優勢，大膽創新、先行先試。

習近平指出，黨中央選派幹部來自由貿易港掛職，既體現了黨中央對自由貿易港建設的關心和支持，推進自由貿易港建設是一個複雜的系統工程，要做好長期奮鬥的思想準備和工作準備。

習近平強調，要繼續抓好海南自由貿易港建設總體方案和海南自由貿易港法貫徹落實，把制度集成創新擺在突出位置，確保海南自由貿易港如期順利封關運作。