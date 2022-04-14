俄羅斯入侵烏克蘭，國際針對俄羅斯央行進行前所未見的制裁行動，現代「金融戰爭warfare」正在發生！央行副總裁陳南光重申，從這次金融制裁，俄羅斯央行強烈的風險意識以及靈活的管理策略是值得台灣參考，我國央行應對於外匯準備的風險控管、資產幣別配置組合等議題，定期進行安全性評估，以強化我國的金融韌性。台灣應思考為何要累積龐大的外匯準備以及外匯準備的最適規模；同時應提升外匯準備的運用效率，像是投資於戰略性資源，以增強我國的國力。

央行副總裁陳南光在最新一期銀行家雜誌以「制裁中央銀行的獨特性」為題發文，就已清楚描述面對國際聯手制裁，俄羅斯央行面臨的困境，並點出我國央行可借鏡之處。而日前在台灣金融研訓院與中經院、台灣經濟學會、台灣公共議題研究協會、台大公共經濟研究中心等共同舉辦「超現實-金融戰」研討會，又再度重申，台灣央行應對於外匯準備的風險控管、資產幣別配置組合等議題，定期進行安全性評估，以強化我國的金融韌性。此次研討會中，法國外貿銀行首席經濟學家AliciaAlicia也提出建言。

陳南光指出，俄羅斯央行事前做足準備，盡量分散外匯準備的幣別與存放地點，但卻始料未及有那麼多國家，尤其是德、法、日等國願意參與制裁行動，以致大部分海外的資產仍遭凍結。事後來看，雖然俄羅斯央行的努力沒有達到預期的效果，然而俄羅斯央行強烈的風險意識及靈活的管理策略也有值得參考之處。

陳南光指出，比起過去曾遭制裁的伊朗、委內瑞拉、阿富汗等央行，俄羅斯央行的外匯準備與黃金規模相當大，與其他國家央行與國際機構往來更為密切，而且近年資產組合大幅改變。因此非常值得觀察此次各國對俄羅斯央行制裁的效果及其後續效應。

這次金融戰，西方國家想要癱瘓俄羅斯央行支撐盧布的能力。而俄羅斯央行雖然實施資本管制、大幅調升利率以遏止資本外流，盧布仍然重貶。俄羅斯央行無法提供俄國銀行外幣需求以及協助企業支付或收受外幣款項，引發民眾現金短缺及支付中斷的預期心理，已導致銀行擠兌、通膨惡化等金融動盪。