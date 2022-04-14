陳南光表示，2014年俄羅斯入侵克里米亞並受到各國制裁之後，俄羅斯央行就逐漸調整所持有外匯準備的幣別比重，進行「去美元化」。2018年大幅拋售美國公債，美元資產從佔外匯準備與黃金比重43.7%降低為21.8%；同時大幅增持人民幣與歐元資產，其中人民幣資產從原0.1%驟升到14.7%，並持續大量購入黃金。

而俄羅斯央行想要穩定盧布匯率，也有可能賣掉所持歐元債券後，再拋售歐元並買進盧布，不過這將會涉及債券經紀商、託管人、債券集保機構、外匯經紀商和外匯交易代理銀行等金融機構。任何一個環節受阻，都可產生凍結債券資產的效果。

截至目前為止，中國、印度、土耳其、東南亞國協（新加坡除外）等未參與任何制裁行動。俄羅斯央行仍有機會可能動支，包括存放在中國境內的外匯資產佔13.8% (870億美元)、存放在俄國境內1,322億美元的黃金、1,500億人民幣(約245億美元)的人民幣-盧布換匯協議。

法國外貿銀行首席經濟學家AliciaAlicia則提到，儘管部分俄羅斯銀行被逐出SWIFT系統後，在跨國支付上，仍難以借道中國來彌補失去SWIFT的缺口，但俄羅斯可能會採用其他管道(e-mail、電話)與各家銀行聯絡，但效率低、費用高而且有資安疑慮。至於俄羅斯的SPFS金融訊息傳遞系統，只有少數外國銀行加入；而就算透過與中國的「人民幣跨境支付系統」(CIPS)合作，跨境支付僅限於使用人民幣。

台灣身處大國角力的中心以及敵方強大的軍事威脅，絕對不能忽略現代金融世界的新戰爭型態的可怕之處，台灣也應該提早思考未來我國面對中國可能的威脅，甚至是數位人民幣對於台灣的外溢效應；若是中國要求兩岸貿易使用人民幣計價與結算又或者凍結我國央行、金融機構、企業與民眾的人民幣資產，這些問題都應該謹慎面對。