情侶同居後竟是惡夢的開端，一名男網友崩潰地說，女友來他家住以後，才發現對方的生活習慣奇差無比，除了常亂丟東西外，竟還為了省錢死不買衛生棉，生理期來還異想天開要用衛生紙墊就好。恐怖行徑嚇歪眾人，不少男網友留言說，求你了兄弟！等我找到女友你再分手。這太可怕了！

一名男網友昨在Dcard上發文表示，由於他的租屋處與女友公司很近，約走路5分鐘就到，因此女友一周有3至4天去他家住，本來以為「半同居」的生活會特別甜蜜，沒想到卻是惡夢的開端。

男網友透露，女友每次來他家，不幫忙收東西就算了，洗襪子以後還常常掛到其他室友的曬衣架上，造成他人困擾；然後又不知道怎麼搞的，每個月可以弄丟鑰匙2次；而且房間有桌子不用，偏偏要在床上吃滷味，種種習慣都讓他覺得不太行。

男網友接著說，最扯的是，女友竟然為了省錢不去買衛生棉，生理期來只想用衛生紙墊著撐過去，偶爾還會發生經血滴到他床上狀況，最後他受不了就跑去藥妝店替對方買了衛生棉。而原PO分享女友的奇葩行為以後，越來越覺得自己是個聖人。

男網友也說，除了上述說的事情，女友用過的雙眼皮貼或痘痘貼，竟然都黏在房間裡的木板上，層層堆疊以後看起來超噁，他根本不敢用手摸，仔細去看房間裡的牆壁，也會發現上面有不少類似的東西，讓他感嘆「這根本是終極大Boss！」也不知道要怎麼清理，更害怕會因此被房東求償。

超噁影片曝光以後，引發網友熱烈討論，「兄弟商量一下，你暫時再委屈一下，等到我交到女友你再分手好嗎？」、「沒有比較沒有傷害，我下班要跟我女友說她其實很棒了」、「痘痘貼可以貼成這樣好可怕」、「衛生紙當衛生棉？你在跟我開玩笑嗎」、「兄弟，拜託你先不要分手」、「這麼勤儉持家的女生，男生怎麼不愛？」