好的眉型可以提升一個人的氣場，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果女人擁有新月眉、柳葉眉、一字眉、八字眉或長眉，都能帶來財富和好姻緣，一生幸福。

▍1.新月眉

如果眉型如新月般彎彎的、細細的，這種人感情非常豐富，但同時能兼顧理智，情商很高，有順暢的人際關係，無論和異性還是同性都能相處融洽，容易招桃花和財富，結婚之後更能和丈夫一起發家致富，一生幸福。

新月眉。（示意圖／shutterstock）

▍2.柳葉眉

眉毛的形狀呈現如柳葉般的彎曲，線條順暢、形狀漂亮，有此種眉毛的女性顏值很高，在哪裡都非常出色，不愁嫁不出去，有很好姻緣，能找到如意伴侶。而且她們性格溫柔，心地善良，容易獲得異性寵愛，桃花比較多，能找到真愛，和真命天子幸福地度過下半生。

柳葉眉。（示意圖／shutterstock）

▍3.一字眉

眉毛濃黑，形狀平直如「一」字，配合好的臉型，會給人一種耿直純真的感覺。一字眉的女性多數有實力，肯吃苦、能奉獻，事業心重，因此在事業上會很成功，付出有回報，積極努力能得到財富。不過一般桃花來得晚，因為所有精力都放在工作上面了。

一字眉。（示意圖／shutterstock）

▍4.八字眉

眉頭到眉尾斜豎，從正面看，好像一個「八」字，八字眉者性格溫和，和藹可親，略顯呆萌，很受男性喜歡。不過，八字眉的女性不是表面看上去那樣柔弱，她們容易有大女人主義，能獨當一面，婚姻裡是能擔起責任的一方，會把日子過得富足美滿。

八字眉。（示意圖／shutterstock）

▍5.長眉

女性眉毛越長，其福氣越旺，而眉長於眼，則為標準的好眉相。此眉形的女性有異性緣，與人相處和睦，戀愛婚姻都很順利。事業方面貴人多，工作條件較好，能有高收入，或是本身就家裡有錢，出生就是小公主。

長眉。（示意圖／shutterstock）

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