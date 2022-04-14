大陸人社部近日發佈全國各地區最低薪資標準情況，統計至2022年4月1日止，上海以2590元（人民幣，下同）位居榜首；從小時最低薪資標準來看，最高水準則是北京的每小時至少25.3元，並有13個地區的每月最低薪資標準已達到2000元及以上。

進入4月以來，大陸又有一波地區上調了最低薪資標準。其中四川調整後的月最低薪資標準為第一檔每月2100元（每日97元）；第二檔每月1970元（每日91元）；第三檔每月1870元（每日86元）。

而重慶也調整為每月最低薪資標準，第一檔從1800元提高至2100元，第二檔從1700元調整為2000元；福建4個檔次每月最低薪資標準各調整為2030元、1960元、1810元、1660元。

據中新網報導，從大陸人社部發佈的各地區最低薪資標準情況來看，第一檔每月最低薪資標準在2000元及以上的地區已經增加到了13個。

具體盤點，這些地區分別是上海2590元、深圳2360元、北京2320元、廣東2300元、江蘇2280元、浙江2280元、天津2180元、山東2100元、四川2100元、重慶2100元、福建2030元、湖北2010元與河南的2000元。