坐落於金湖鎮溪邊出海口，始建於200多年前的順境宮。（金湖鎮公所提供）

金門溪邊順境宮1尊保生大帝神像，在軍管時期一度失蹤下落不明，後來才知遭退伍戰士「偷請」帶回台中梧棲建廟供奉，在當地屢顯神蹟香火鼎盛，近年兩地信眾往來熱絡，蔚為地方佳話。金湖鎮長陳文顧在今起連2天的年度醮慶，率主管同仁前往致敬，祈求疫情早日消除、合境平安。

坐落於金湖鎮溪邊出海口，始建於200多年前的順境宮，至今可見鐫刻嘉慶辛酉年（1801）花月的廟誌，主祀境主保生大帝，另也供奉池王爺、李府將軍、廣澤尊王、媽祖等神明。

順境宮的保生大帝原有大、小2尊，其中1尊在軍管時期突然不知去向。後來，台中梧棲1座廟名同為「順境宮」也是供奉保生大帝的廟宇信眾，透過管道聯繫表明欲組團返回溪邊請火，鄉親始知原來失蹤的保生大帝神像是被1名駐防附近的台籍士兵，退伍時帶回台中梧棲建廟供奉，且在當地屢顯神異，香火十分鼎盛。

多年來，台中梧棲順境宮保生大帝，常在信眾恭迎下跨海回到溪邊故里，兩地信眾交流往來熱絡，在地方傳為佳話。

溪邊順境宮今起連2天舉辦保生大帝聖誕千秋建醮祈福活動，金湖鎮長陳文顧一早就率同秘書黃景俊及課室主管同仁虔誠上香祝禱，祈求疫情早日消除，讓百姓安居樂業，一行人受到順境宮管委會主委郭青鋒和黃建忠里長、境內長老的熱烈歡迎。當地家戶也準備牲禮、粿粽等祭品酬神，十分熱鬧。