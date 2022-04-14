據上海市衛健委今日通報，昨天出現新冠本土確診2573例、無症狀感染者25146例。外界質疑，為何上海各小區已連續封控多日，為何還會不斷出現陽性？上海疾控官員分析，說以下這三方面原因：一是篩查數據有一定的延時；二是存在家庭聚集性傳播；三是在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。

上海市人民政府新聞辦公室今天（4月14日）上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，邀請市衛生健康委一級巡視員吳乾渝、市疾控中心副主任吳寰宇、金山區朱涇鎮黨委書記夏紅梅介紹情況。

有媒體提問：小區封控已久為什麼還不斷出現陽性感染者？吳寰宇指出，不少市民對此會有這樣的疑問，專家分析有以下幾方面因素：

一是篩查數據有一定的延時。核酸篩查工作量很大，檢完後如果發現有陽性混管，還要單採單檢復核，對檢出的陽性人員，要進一步開展流行病學調查，收集準確的相關醫學信息、個人信息，同時還要完成上報審核等工作。

二是存在家庭聚集性傳播。造成本輪疫情的毒株是奧密克戎BA.2變異株，具有隱匿性強、傳播快的特點，我們觀察到的潛伏期大多為3-5天。家庭內傳播是當前主要的傳播途徑，一般來說，家庭內發現1名感染者時，往往其他家庭成員可能已被感染，但尚處在潛伏期內，會在後續的篩查中被陸續檢出。

三是在全域靜態管理階段，雖然居民足不出戶，但仍有很多物資在流通。如果存在被病毒汙染的物品，不排除接觸後造成感染。