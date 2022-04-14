嘉義市今天新增2例確診案，是小橘子幼兒園學童，因日前幼兒園1名教師染疫，13日全園採檢100人，此2例在全園採檢之前就身體不適請假，沒有參與全園採檢，但經採檢確診，市府教育處長林立生表示，小橘子幼兒園即日起停課10天。

市府表示，13日小橘子幼兒園全園採檢100人結果均為陰性，染疫教師教課的同班幼兒要居家隔離，隔壁班幼兒及相關接觸者要自主健康管理。