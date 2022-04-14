嘉義市小橘子幼兒園＋2 今起停課10天 11:092022/04/14 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市小橘子幼兒園＋2 今起停課10天(GOOGLE MAP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今天新增2例確診案，是小橘子幼兒園學童，因日前幼兒園1名教師染疫，13日全園採檢100人，此2例在全園採檢之前就身體不適請假，沒有參與全園採檢，但經採檢確診，市府教育處長林立生表示，小橘子幼兒園即日起停課10天。 市府表示，13日小橘子幼兒園全園採檢100人結果均為陰性，染疫教師教課的同班幼兒要居家隔離，隔壁班幼兒及相關接觸者要自主健康管理。 嘉市＋3 小橘子幼兒園今起停課 匡列110人 新竹市遵循新停課標準 林智堅：全力配合教育部指引 #採檢 #小橘子幼兒園 #全園 #嘉義市 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南傑太日煙＋4 擴大匡列160人居隔 04:102022/04/14 地方新聞 嘉義大學閒置校舍改裝 成為嘉義市「心旅程會所」 17:362022/04/13 生活 嘉義市國小新生開始招生！5校採取總量管制 19:242022/04/13 生活 北市拍板！幼兒園維持2確診全園停課 國小以上跟進中央 13:582022/04/13 生活 調控班級學生數 嘉市5國小總量管制 04:102022/04/14 地方新聞 國高中生可打疫苗 中市停課標準「分齡」施行 11:212022/04/14 生活 停課新標準今上路 8大QA一次看 08:272022/04/13 生活 潘文忠：地方規範要加嚴 必須提配套 04:102022/04/14 生活新聞 北市停課指引出爐！柯P：幼兒園1人確診全園停課 16:132022/04/13 生活 談新停課標準 鄭文燦曝桃園考量：足跡多全校也可能停 11:032022/04/13 生活 彰基二林醫院 6護理師染疫 04:102022/04/14 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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