制裁俄喊假的？高金素梅直戳「6大問題」讓蘇貞昌語塞 綠官全被電爆｜中時新聞網

無黨籍立委高金素梅指出，行政院主打班班有冷氣、班班有網路、生生有平板、學校午餐中央廚房建置政策，口號喊得很響亮，但實際狀況卻恐是「中央利多，地方買單」，不僅永久性的教育政策和理念未持續推動，偏鄉和原鄉的教育資源不平等問題也尚未解決，讓政策充滿缺失、立法失去意義。

高金素梅昨日（13）在臉書發文質疑，從班班有冷氣、班班有網路、生生有平板，到學校午餐中央廚房建置，這兩年來，行政院教育「物資補助」口號喊得很響亮，但是實際狀況呢？永久性的教育政策和理念有持續地推動嗎？偏鄉和原鄉的教育資源不平等問題有解決嗎？

高金素梅指出，她長期關注偏鄉學校教育和農業生產議題，13舉辦的「學校飲食健康促進法」公聽會，她認為在行政院宣布中央廚房增建擴建案、食農教育、食材聯合採購與食材成本預算上的調整，要徹底落實的話，就必須持續推動學校飲食健康促進法，同時必須檢討目前政策上的缺失，這樣立法才有意義。

高金素梅強調，營養師是教育政策不可或缺的職務師，行政院必須整合教育部、農委會、原民會和衛福部，讓食農教育、社區營養中心和學校飲食健康的政策，一起來推動，讓營養師成為偏鄉學校的安定人力，否則行政院的響亮政策，最終只會淪為「中央利多，地方買單」的窘境。