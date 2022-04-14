新疆美女迪麗熱巴是大陸新生代花旦代表，她以異域風情美顏、前凸後翹的身材曲線以及高親和力，擁有不少粉絲支持，不過擁有盛世美顏的迪麗熱巴，其實毫無女神包袱，她更無懼為電影扮醜，陸網就瘋傳迪麗熱巴頂豬頭腫臉香腸嘴的醜照，崩壞到一度快讓人認不出。

29歲迪麗熱巴毫無女神包袱，在網友曬出的截圖中，迪麗熱巴臉頰胖到下垂、嘴唇還腫成香腸嘴，崩壞到讓人快認不出，不過，這其實是迪麗熱巴在2017年主演的喜劇電影《傲嬌與偏見》的劇照，她為詮釋因為花粉過敏，而扮醜讓整張臉腫起來。

迪麗熱巴無懼形象、為戲扮醜。（圖／取材自微博）

迪麗熱巴無懼形象、為戲扮醜。（圖／取材自微博）

迪麗熱巴無懼形象、扮醜演出，由於當時迪麗熱巴還沒有爆紅，舊照曝光後也吸引網友留言給予一片好評，大讚女神敬業又專業演出，甚至紛紛驚呼迪麗熱巴扮醜也醜得超可愛。

其實，迪麗熱巴不只大方扮醜，私下的她更是美到零瑕疵，迪麗熱巴日前就被網友拍下，她正在路邊拍吃麵的劇情，身穿套裝的她，妝容淡雅，但仍藏不住迪麗熱巴美如洋娃娃的俏麗五官，儘管是零修圖、沒濾鏡的照片，迪麗熱巴依舊氣質出眾、顏值吸睛，也讓外界見識到，迪麗熱巴真實狀況的一面。