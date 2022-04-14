國內本土疫情於校園持續延燒，教育部日前宣布放寬停課標準，引起學生家長產生疑慮。台中市長盧秀燕14日說，教育局昨日邀集家長、教師及校長團體座談，會中取得共識；決議校園停課標準採「分齡方式」，國小以下及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理，即日起實施。

盧秀燕說，因國小及幼兒園學童現階段尚無疫苗可施打，保護力不如已完成兩劑疫苗接種的國、高中學生，不利校園防疫；為謹慎起見，市府決定依照家長團體共商的結論，依據保護力程度分齡處理。國小學生及幼兒園維持教育部舊版停課標準，1班倘有1名師生確診，該班停止實體上課10天；若1校有2名師生確診，則全校停止實體上課10天，保護尚未打疫苗的國小及幼兒園學童。

台中市長盧秀燕14日說，教育局昨日邀集家長、教師及校長團體座談，會中取得共識；決議校園停課標準採「分齡方式」，國小以下及幼兒園維持教育部舊版停課標準，國、高中則依教育部新版停課標準辦理，即日起實施。（圖／中時新聞網 陳友齡製表）

盧秀燕表示，國、高中學生，因兩劑疫苗接種率已超過八成，有一定的保護力，所以決定台中市國、高中的停課標準，依教育部新版停課標準辦理，三分之一班級或10班以上停課，全校才停止實體上課，以兼顧學生受教權益，同時降低校園傳播的風險。

盧秀燕強調，安親班及補習班停課標準，安親班是招收國小學生，所以比照國小及幼兒園使用舊版停課標準。補習班有的同時招收國小、國中或高中生，只要班內有招收國小生，即比照教育部舊版停課標準；只收國中生或高中生的補習班，則比照教育部新版停課標準。