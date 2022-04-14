本土疫情持續升溫，行政院再傳出確診個案，據了解，確診者是負責與立法院國會聯絡的科長，立法院教育文化委員會一早緊急更換會議室，原會議室急忙進行清潔消毒。對此，行政院發言人羅秉成預計於稍晚政院會後例行記者會對外說明。

行政院疫情再延燒，繼日前有三名公務車駕駛確診，昨天再增加一名工友確診，今天再傳出行政院有人員確診。立法院幕僚證實，今天上午接獲通知，教育文化委員會有國會聯絡人確診，所以急忙更換會議室。據悉，該名確診的是行政院國會聯絡人，目前正在隔離治療中。